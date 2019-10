Più economia | meno immigrazione In piazza a Roma la svolta di Salvini

Nobel Economia per gli studi sulla povertà : premiati Kremer - Banerjee e Duflo (la vincitrice Più giovane) : Il premio congiunto annunciato dall’Accademia reale svedese. Lo scorso anno lo vinsero William Nordhaus e Paul Romer per il loro contributo allo sviluppo sostenibile

Economia circolare e riuso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation Più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Draghi : “Serve Più spesa pubblica per far fronte al rallentamento globale dell’economia” : “E’ più urgente di prima” che i governi dei singoli Paesi si impegnino a spendere di più per fare fronte al rallentamento globale dell’economia ed è anche “essenziale” che l’Eurozona si impegni sul lungo termine per realizzare quell’unione di bilancio necessaria per competere con le altre potenze globali. Lo ha indicato il presidente della Bce Mario Draghi in un’intervista pubblicata sul Financial Times ...

Al Milano Green Forum un sistema Più efficiente per economia circolare : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Un progetto culturale che mira a informare e formare la società civile su un cambiamento già in atto di cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti. Questo il tema della prima edizione di ‘Milano Green Forum 2019’, organizzato al MiCo, proposto come laboratorio per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente. Il Forum ...

Commissione Ue - con Gentiloni all’Economia l’Italia sarà Più forte in Europa? Non facciamoci illusioni : Una Commissione europea più forte? Più simpatica, forse, con una presidente e 12 donne a renderla la più paritetica di sempre; e più fresca, certo, perché il presidente uscente Jean-Claude Juncker e alcuni suoi commissari sono giunti a fine mandato proprio “cotti”. Sui contenuti, però, la si misurerà da quello che farà: buone premesse ce ne sono, come il riconoscimento della necessità di riformare gli accordi di Dublino sulla ...