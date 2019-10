Megan Fox e Brian Austin Green | è già Halloween in famiglia

Megan Fox contro Hollywood : Mi vedevano come un oggetto : Diventata un’icona di bellezza e sensualità grazie alla saga dei Transformers e all’horror Jennifer’s Body, Megan Fox da tempo ha deciso di prendersi una pausa dalle scene. Di lei infatti si sono perse le tracce dal 2009, tranne che per piccoli parti in film indipendenti. È sposata con Brian Austin Green, l’attore di Beverly Hills, ed è mamma di tre splendidi bambini. Dietro il suo ritiro dalle scene però c’è una ragione, e l’attrice lo rivela ...

Megan Fox : via da Hollywood perché trattata come oggetto sessuale : Megan Fox, la meravigliosa attrice portata al successo dalla saga Transformers, tra il 2007 e il 2009, e consacrata sex symbol con Jennifer’s Body (2009), era semi sparita dalle scene. A parte piccole parti, di lei si erano perse le tracce. Sposata con Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills 90210, molti pensavano avesse scelto di ritirarsi per un po’ dalle scene per fare la mamma dei suoi tre bambini, Noah, Bodhi e ...

Megan Fox : “Trattata come un oggetto sessuale - ho avuto un vero esaurimento psicologico” : “Penso di aver avuto un vero esaurimento psicologico a causa del quale non volevo proprio niente da fare”. A rivelarlo è l’attrice Megan Fox, che in un’intervista a Enterntainment Tonight, in occasione dei 10 anni dall’uscita del film “Jennifer’s Body”, ha raccontato di aver avuto gravi problemi di salute perché Hollywood la considerava solo “un oggetto sessuale”. L’attrice ha raccontato nell’intervista come “essere sessualizzata e ...

La denuncia di Megan Fox : "Hollywood mi ha trattato come un oggetto sessuale" : “Penso di aver avuto un vero esaurimento psicologico a causa del quale non volevo proprio niente da fare”. A parlare è l’attrice Megan Fox, che in un’intervista a Enterntainment Tonight, in occasione dei 10 anni dall’uscita del film “Jennifer’s Body”, ha raccontato di aver avuto gravi problemi di salute perché Hollywood la considerava solo “un oggetto ...

La famiglia - la Corea e il «crollo psicologico» : che fine ha fatto Megan Fox? : Megan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliC’è stato un periodo, tra il 2006 e il 2010, ...