Lardini lancia la giacca in maglia sottilissima

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una decina di milioni di pezzi prodotti, e 40 anni di storia,è la fabbrica italiana di giacche tra le più stimate dal fashion system, e pronta are nella collezione autunno-inverno 2019-2020 un nuovo capspalla il sui nome, Liknit, è la fusione di like e knit. Un prodotto di massima leggerezza ed estremo comfort, come vogliono oggi gli uomini contemporanei, cheha realizzato da un filo di maglieria, traspirante e super leggero. La tecnica di lavorazione per realizzare questa nuovamaschile proviene da macchinari di ultima generazione, utilizzati nella più sofisticata produzione di maglieria, che permettono di ottenere un tessuto molto resistente, con caratteristiche che conferiscono al capo, oltre che la massima leggerezza, un’altissima traspirabilità. Tale materiale, inoltre, favorisce il ricircolo di ossigeno tra capo e ...