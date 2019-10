Anticipazioni Uomini e donne del 14 ottobre | Gemma a Tina | ' Mi sembri un pinguino'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il dating showtorna oggi 14su Canale 5 per un nuovo appuntamento, come accade quasi ogni lunedì, dedicato al Trono Over e alle vicende dei suoi protagonisti. Non potrà mancare il tradizionale siparietto trash traGalgani eCipollari, con le divertenti battute tra le due storiche rivali. La dama torinese sarà quindi chiamata al centro dello studio per aggiornare il pubblico sulla sua conoscenza con JeanPierre, finendo per assecondare una richiesta da parte di Maria De Filippi. Spazio anche ad Armando Incarnato che si confronterà con Ida Platano e Veronica. E non mancheranno accuse tra lui e Barbara De Santi, mentre Riccardo Guarnieri ascolterà con rassegnazione gli aggiornamenti della frequentazione del napoletano con Ida.oggi:e la battuta controLa puntata di, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, si ...

KontroKulturaa : Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di lunedì 14 ottobre: gioco della mela per Gemma e Jean Pierre, Ida e Roccard… - Notiziedi_it : Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nel trono over: Ida lascia Riccardo - infoitcultura : Uomini e Donne over, anticipazioni: Riccardo Guarnieri in lacrime, delusione per Gemma Galgani -