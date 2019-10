Pensioni | Italia Viva | Abolizione totale di Quota 100 Matteo Salvini

Pensioni - il governo aumenta le finestre per Quota 100 : quanto ci rimettono gli italiani : Chi aderisce a Quota 100 dovrà attendere tre mesi in più prima di ricevere la pensione. È l'idea di Pd e M5s, alla disperata ricerca di fondi per la manovra. Il progetto è quello di smantellare progressivamente la riforma previdenziale voluta da Matteo Salvini, che arriverà sì a scadenza fino a fine

Pensioni a stranieri : requisiti identici agli italiani anche se rimpatriati : Gli immigrati hanno diritto alla pensione in Italia? Una domanda che molti lavoratori stranieri regolari nella penisola si pongono. In linea generale, alla stregua di tutti i lavoratori italiani, anche gli immigrati, che siano comunitari o extracomunitari hanno diritto alla pensione. Un altra domanda comune a molti è quella relativa alla tipologia di pensione che è possibile ottenere in qualità di lavoratore straniero in Italia. anche in questo ...

Pensioni - nel 2019 oltre il 60% degli italiani ha ricevuto un assegno sotto le 750 euro : Siamo ormai entrati nell'ultima parte dell'anno e con l'approssimarsi della nuova legge di bilancio 2020 il tema della previdenza torna al centro del dibattito pubblico. A preoccupare i lavoratori in attesa di assegno e coloro che sono già in pensione non vi sono però solo le regole di accesso all'Inps e di adeguamento dei trattamenti. Le statistiche in arrivo dalle ricerche internazionali mettono infatti in luce il problema generale degli ...

Pensioni - Renzi (Italia Viva) : ‘Eliminerei Quota 100’ : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la Quota 100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella ...

Sondaggi - agonia di Forza Italia : ora Berlusconi riparte dalle Pensioni : Rifondare Forza Italia passando per un inedito ticket Tajani-Carfagna. Questo il progetto per contrastare anche la scissione...

Pensioni ultime notizie : Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” : Pensioni ultime notizie: Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a proposito di quello che potrebbe fare il nuovo esecutivo sul tema previdenziale. Il grande timore – e quello che ha più presa sugli italiani – è certamente il ritorno alla Legge Fornero e la cancellazione di Quota 100. Ma se sotto quest’ultimo aspetto, al massimo, ...

Pensioni - Salvini : ‘Se vogliono tornare alla Fornero chiederemo una mano agli italiani' : La Lega potrebbe tornare a proporre un referendum sulla Pensioni, probabilmente per l’abolizione della riforma targata Fornero. Ad annunciarlo, nel corso di un intervento in diretta su 7 Gold, è il leader del Carroccio Matteo Salvini che del superamento della legge Fornero ne ha fatto ormai da anni un cavallo di battaglia e che in questi giorni continua a difendere la Quota 100, la misura previdenziale introdotta dal governo gialloverde che ...