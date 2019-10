Kazakistan-Belgio | Mertens dal primo minuto | in panchina Lukaku

Fonte : forzazzurri

Belgio in campo per Kazakistan-Belgio, questo pomeriggio alle ore 15, gara valevole per le qualificazioni all'Europeo. Nella formazione c'è l'attaccante del Napoli Dries Mertens che partirà dal primo minuto. La formazione: Belgio (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertoghen, Meunier, Witsel, Praet, T.Hazard, Mertens, Batshuayi, E. Hazard.

