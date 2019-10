False attestazioni per scalare graduatorie del personale scolastico

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Maria Girardi I responsabili sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e per falso in atto pubblico Sono 16 leperledel"A.T.A." ed ottenere incarichi di supplenza scoperte dalla Guardia di Finanza di Arezzo. Dall'inizio dell'anno i militari aretini hanno avviato un'analisi delle suddette. Il"A.T.A di III fascia" raggruppa i profili professionali dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi tecnici. Lo screening è scattato dopo la constatazione di un anomalo trend positivo di domande presentate nella provincia di Arezzo da parte di candidati provenienti da altre aree geografiche, principalmente dal Sud Italia. Fondamentale è risultata la ricostruzione della carriera scolastica e lavorativa di circa 40 persone. Si è dunque accertato che, in 2 casi su 3, ...

