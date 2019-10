Berlusconi | Le armi nucleari deterrente per l' immigrazione degli africani

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Silvioconferma la sua presenza alla manifestazione del 19 ottobre contro il governo giallorosso promossa dalla Lega. Forza Italia, dunque, sarà regolarmente al fianco del Carroccio e di Fratelli d’Italia, anche se i rapporti tra le tre forze di centrodestra non sembrano essere così delineati come nel recente passato. Uniti a livello locale, ma in contrasto su molti temi a livello nazionale ed europeo, FI, Fdi e Lega si ritroveranno assieme a Roma il 19 ottobre per protestare contro un governo chedefinisce altamente “pericoloso”.Intervenendo al convegno Idee Italia al Palazzo delle Stelline di Milano, il presidente di Forza Italia sostiene che "siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore rispetto al 1994, al governo ci sono quattro partiti comunisti". "Al tassa e spendi della sinistra, si è aggiunto anche il tassa e ammanetta. E ciascuno di noi sarà nelle ...

