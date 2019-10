La casa di carta 4 | spoiler da Álex Pina | ritmo lento e più dramma

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Dopo la rivelazione fatta da Rodrigo de la Serna, che avrebbe annunciato l’uscita de Ladi4 a gennaio 2020, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni sulla quarta parte che dovrebbe riprendere esattamente da dove si è conclusa la terza. Il finale ha messo in scena diversi cliffhanger, da Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Consapevole di ciò che è rimasto in sospeso, il pubblico dovrà aspettarsi più scenetiche e maggiore spazio ai sentimenti. Gli otto episodi di cui si comporrà la quarta parte, in arrivo su Netflix all'inizio del prossimo anno, sono già stati girati durante quest'estate e, stando alle dichiarazioni di Itziar Ituño (Raquel/Lisbona) e Álvaro Morte (Sergio Marquina/il Professore), potrebbero non essere gli ultimi. Però, prima di proiettarsi troppo in avanti, i ...

