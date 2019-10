David Beckham fonda un’agenzia di procuratori | il primo obiettivo è Mbappé

David Beckham : “Competitivo anche con i miei figli - non li lascio mai vincere” : Intervistato da “GQ UK”, alla domanda su come le sue ambizioni siano cambiate nel corso degli anni, David Beckham ha risposto: "In verità non sono cambiate affatto. Sono sempre stato ambizioso in tutto ciò che faccio. Che si tratti di giocare davanti a 90.000 fan o con miei figli a casa, io voglio sempre vincere”. Padre di Brooklyn, 20, Romeo, 17, Cruz, 14 e Harper Seven, 8, tutti avuti dalla moglie Victoria, sposata 20 anni fa, dopo essere ...

Paul Smith - la collezione con Mark Mahoney - il tatuatore che piace anche a Johnny Depp e David Beckham : Dimenticatevi per un attimo le righe colorate. Quelle che in tutto il mondo sono riconosciute come la cifra stilistica di Paul Smith. Perché lo stilista inglese, almeno per la prossima stagione autunnale, le ha accantonate, ma solo per poco. Con Mark Mahoney, - il noto tatoo artist di Los Angeles, considerato una leggenda vivente nel mondo dei tatuaggi, amato da personaggi del calibro di Johnny Depp, David Beckham e Rihanna solo per citarne ...

David Beckham si risposa (per spot) con una modella cinese : In smoking e in forma smagliante, l'ex calciatore filma lo spot di un albergo di lusso londinese, recitando il ruolo di uno sposo di una splendida modella asiatica. La gelosia di Victoria Beckham nei confronti del marito David è ben nota, quindi in tanti a Londra si sono chiesti come abbia fatto l’ex calciatore a strappare alla moglie il permesso di girare un video in cui fa finta di sposarsi con un’altra donna in uno spot in cui si mostra molto ...

Harper ossessionata da Harry Potter - David Beckham le costruisce un mega castello : Victoria Beckham ha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del marito David Beckham nel realizzare per la piccola il castello di Harry Potter in miniatura. Fino ad oggi sapevamo che David Beckham ci sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victoria Beckham lo ha ripreso in alcuni video, pubblicati ...

David - Victoria e Brooklyn Beckham - le foto più belle - : Fonte foto: InstagramDavid, Victoria e Brooklyn Beckham, le foto più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: social network Sofia Lombardi Le immagini più belle di David e Victoria Beckham, in compagnia del figlio maggiore Brooklyn: una famiglia di protagonisti dei social network David e Victoria Beckham sempre più protagonisti dei social ...

David Beckham - la magia del suo braccialetto : I braccialetti sono un accessorio difficile da portare per un uomo. Come fare, ad esempio, ad averne uno al polso senza sembrare un attaccabrighe sanguinario? Il punto di partenza è seguire un semplice mantra: less is more, meno è di più. E quando si tratta di un design sostenibile con un obiettivo importante che lo giustifica, è ancora meglio. Per questo motivo il braccialetto di settembre è senz'altro quello di ...

La foto di David Beckham e Marco Ferri sui social fa esultare l'ex gieffino : David Beckham ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Marco Ferri, modello italiano ed ex "inquilino" del Grande Fratello. Ferri, orgoglioso del gesto di Beckham, ha commentato il suo post: "Incontro epico, ci vediamo presto". Tra le molte iniziative imprenditoriali e di marketing, David Beckham ha lanciato negli ultimi tempi un nuovo brand, "House 99", una linea di prodotti ideata dallo stesso imprenditore ...