Brindisi | era di Tuturano il 59enne deceduto in un incidente stradale a Surbo

Brindisi - carabiniere percorre contromano la statale per Lecce : un morto e due feriti. Era positivo all’alcoltest : Un carabiniere forestale si è messo alla guida ubriaco, ha imboccato contromano una statale e ha provocato un incidente in cui ha perso la vita un uomo e un altro è rimasto ferito. È quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato a Brindisi: il militare 34enne, a bordo della sua Bmw, stava percorrendo contromano la statale 613 Lecce-Brindisi per oltre 10 chilometri quando si è scontrato frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 ...

Brindisi - investe un bambino e si sente male : entrambi gravi in ospedale - l’uomo operato : Un automobilista di trentasei anni ha travolto un bambino di sette anni all’altezza del parco Cesare Braico a Brindisi. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino e anche il conducente dell’auto è finito in ospedale: l’uomo, cardiopatico, è stato colto da un malore e ha subito un intervento al cuore.Continua a leggere

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Venezia recupera dal -22 - finale al cardiopalma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-70 1/2 di Filloy, +3 Venezia a 30″ dal termine. 72-70 IMMENSO BANKS! Canestro con fallo e Brindisi a -2 a 1′ dalla fine. 72-67 BANKS DA TRE! Il play mette a segno l’ennesimo canestro del quarto, -5 a 1’30” dalla fine. 72-64 FILLOY IN AVVICINAMENTO! Ancora +8 per Venezia. 70-64 BANKS E MARTIN! 4-0 di parziale per Brindisi che continua a crederci. 70-60 Canestro ...

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Venezia recupera dl -22 e ora è in fuga per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-44 DAYE APRE IL QUARTO PERIODO CON UNA TRIPLAAA! Canestro che rischia di tagliare le gambe definitivamente a Brindisi. 54-44 Banks riporta Brindisi in carreggiata, -10 a fine terzo periodo. 54-42 BRAMOS E CHAPPELL! Due triple che rischiano di tagliare le gambe a Brindisi che finisce in due giocate a -12. Alla fine del terzo quarto mancano 30″. 48-42 Ianuzzi e Tonut non si fanno male e ...

Brindisi - delitto Carvone : rabbia e dolore ai funerali del giovane assassinato : Il rione Perrino e la città di Brindisi hanno dato questo pomeriggio l'addio a Giampiero Carvone, il 19enne brutalmente assassinato lunedì scorso 10 settembre intorno all'una di notte. Una folla commossa di amici, parenti e conoscenti si è data appuntamento alla chiesa intitolata al Cuore Immacolato di Maria, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Carvone è stato freddato da un individuo sotto il portone di casa sua: il killer ha ...

Brindisi - domani 16 settembre i funerali del 19enne ucciso al rione Perrino : La città di Brindisi e specialmente il rione Perrino, daranno domani, 16 settembre, l'ultimo saluto a Giampiero Carvone, il ragazzo di 19 anni che è stato ucciso sotto casa sua la scorsa settimana, precisamente il 10 settembre. C'è ancora sgomento e incredulità nel capoluogo di provincia adriatico per quanto è successo, e proseguono serrate le indagini della Polizia di Stato per poter risalire all'autore, o agli autori del misfatto. Non si sa ...

Stasera Italia supera In onda. Giuseppe Brindisi attacca : "Senza traino i somari restano somari" : Giuseppe Brindisi vince la gara degli ascolti del sabato e non fa nulla per celare la soddisfazione. Il conduttore di Stasera Italia però, oltre alla comprensibile gioia, si lascia andare anche a chiari attacchi nei confronti dei rivali di In onda.“Perché poi la verità è sempre la stessa - scrive Brindisi – quando non c’è il traino i somari restano somari”. Perché poi la verità è sempre la stessa. Quando non c'è il traino... i somari ...

Stasera Italia - Pedullà contro il programma : "Santificate Salvini". Brindisi : "Non te lo permetto" : Scontro in diretta a Stasera Italia tra Gaetano Pedullà e Giuseppe Brindisi. Nel corso della puntata lunga di martedì sera il direttore de La Notizia – già visto in giornata in altri programmi – ha accusato apertamente la trasmissione di Retequattro di mettere in piedi una narrazione filo-salviniana e, di conseguenza, avversa ai Cinque Stelle.Pedullà, rimasto in silenzio per diversi minuti, ha preso la parola dopo che l’inviata Chiara Carbone ...