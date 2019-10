Napoli | Hamsik | “Tornare in azzurro è difficile | non lo escludo”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 11 ottobre 2019): “Tornare in, non lo escludo” UltimeIntervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l’ex capitanoMarekha così commentato il momento deled il rapporto con la sua ex squadra. ” Se mi chiedessero di tornare per dare una mano?rispondere. Non lo escludo, ma devo dire di aver firmato per 3 anni in Cina. Quindi penso di rimanere lì. Ora andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta. Questopuò vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Mertens e Callejon ultimo anno in. Dries negli USA e lo spagnolo in Cina Lite animata tra Lavezzi e Genny ‘a carogna, i fatti risalgono al 2013 Rinnovi – Parti lontane per Allan, sciolti i nodi per Zielinski e Milik. Hysaj verso Roma VAR – In Arabia Saudita ...

Noovyis : (Hamsik: “Il Napoli può vincere lo scudetto. Ritorno in azzurro? Non lo escludo”) Playhitmusic - - Napolisport : Hamsik: “Tornare a Napoli? Non lo escludo. Questa squadra puó vincere lo scudetto” -