Falsi report sui viadotti | «Il nuovo Ad di Autostrade sapeva di alcuni atti nascosti»

Falsi report sui viadotti : “Il nuovo Ad Autostrade sapeva di atti nascosti alla Guardia di Finanza” : Roberto Tomasi, nuovo amministratore delegato di Autostrade , sapeva che Gianni Marrone, direttore dell'VIII tronco di Bari, non aveva fornito documenti all'ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alle Fiamme Gialle nel corso di una perquisizione.Continua a leggere

Autostrade - Falsi report su viadotti : nuovo amministratore delegato sapeva che non erano stati dati documenti a Finanza e ispettore : Il nuovo amministratore delegato di Autostrade , Roberto Tomasi, successore di Giovanni Castellucci, sapeva che il direttore dell’VIII tronco di Bari, Gianni Marrone, non aveva fornito documenti all’ ispettore del Mit Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alla Guardia di Finanza nel corso di una perquisizione. È quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche depositate al Riesame nell’ambito dell’inchiesta bis sui report ...

Autostrade - Falsi report dei viadotti : altri 5 ponti nel mirino della procura di Genova : L’inchiesta, nata da quella sul crollo del ponte Morandi, sui presunti report fasulli per ‘migliorare’ le condizioni dei viadotti di Autostrade si allarga. La procura di Genova ha messo altri 5 ponti nel mirino dopo aver analizzato mail e documenti sequestrati contestualmente all’esecuzione delle 9 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari di Autostrade per l’Italia e Spea. Come anticipato dal Secolo ...