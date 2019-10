Diabete | il futuro dell’erogazione automatizzata di insulina va anche verso sistemi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione dei pazienti contipo 1automatizzati per l’erogazione in continuo della terapia insulinica, i cosiddetti AID (Automated Insulin Delivery) systems. Composti da 3 parti in comunicazione tra loro – un sensore che monitora il glucosio, un microinfusore che dispensa l’e un algoritmo che ne calcola la giusta dose – questisono disponibili sul mercato in soluzioni “all-in-one”. Tuttavia, sempre più pazienti, tra quelli esperti in tecnologia e che ricercano soluzioni ancor più “personalizzate”, hanno iniziato ad assemblarli secondo approcci “fai-da-te”: si scelgono un microinfusore e un sensore,prodotti da aziende diverse e li si fa dialogare tra loro tramite algoritmi non registrati, creando il proprio sistema “customizzato”. Un fenomeno “sommerso” e ancora poco conosciuto main crescita ...

