Shadowplay | Metropolis Foe in uscita su PC nel 2020 | giocabile all’EGX 2019!

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il publisher Zodiac Interactive e lo studio di sviluppo Crossingstar Studio sono lieti di annunciare che: Metropois Foe sarà disponibile nel, ed è già possibile inserirlo nella lista dei desideri su Steam. Coloro che parteciperanno all’EGX 2019, che si terrà presso l’ExCel di Londra, potranno provare per la prima volta il gioco di combattimenti basati sulle carte con ambientazione cyberpunk! La fiera di quest’anno, che si terrà presso l’ExCel di Londra dal 17 al 20 ottobre, sarà la prima occasione in cui il pubblico potrà provare direttamente il gioco.Foe è un gioco di carte con alcune particolarità: prendi il comando di una banda di ribelli fuorilegge in una strana, gargantuesca città cyberpunk, dove combattimenti e avventure si celano ...