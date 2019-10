Industriali | Todde | ‘no bacchette magiche per affrontare aziendali’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Non ci sonoperle crisi. Il ministero dello sviluppo economico rappresenta due anime delle attività produttive: sviluppo e crisi e queste due anime devono sempre essere trattate in modo congiunto”. Queste le parole di Alessandra, sottosegretario al ministero per lo Sviluppo Economico, poco fa a Rai Radio1, all’interno di Centocittà, il programma condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua. Il mio approccio a questo incarico, spiega il sottosegretario al Mise, “vuole mettere a disposizione le mie competenze di imprenditrice e di donna di azienda. A volte quando si affronta una crisi bisogna avere il coraggio di presentare nuovi modelli e nuovi modi di fare business perché spesso sono interi settori ad essere in crisi”. E’ importante, prosegue, ...

