I curdi non ci aiutarono durante la seconda guerra mondiale | non ci aiutarono in

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – "I nostri fratelli curdi hanno combattuto gli estremisti dell'ISIS distruggendo lo Stato Islamico. Lasciarli soli adesso è assurdo e profondamente ingiusto. La comunità internazionale non può fare finta di niente". Lo scrive su twitter Matteo Renzi di Italia Viva.

curdi - una storia di promesse - tradimenti e il sogno mai realizzato dell’indipendenza : “Non abbiamo amici - solo le montagne” : Per i Curdi, il ritiro degli Stati Uniti dal nord-est della Siria potrebbe segnare l’ennesimo abbandono. Ancora una volta, la storia si ripete: i Curdi si trovano a lottare per la sopravvivenza, mentre i loro “amici” tra le grandi potenze si fanno da parte e guardano. Un vecchio proverbio curdo riflette una storia fatta di delusioni e tradimenti: “Non abbiamo amici, solo le montagne”. Per i Curdi siriani, quest’ultimo brusco ...

Trump : "Gli Usa non abbandonano i curdi" : 19.30 "Lasciamo la Siria, ma non abbandoniamo i curdi". Lo dice il presidente Usa Trump,dopo l'annuncio di un ritiro delle truppe nel nord del Paese, che aprirebbe la strada a un'offensiva turca contro i combattenti curdi. "Se la Turchia interverrà sul nostro territorio, sarà un tradimento dell'Occidente. Vorrà dire che la coalizione era sul territorio solo per l'Isis, non per la libertà di tutti". Così Issa,comandante delle milizie femminili ...