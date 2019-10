Di Lorenzo | “A scuola mi chiamavano Batigol Non è la prima volta in Nazionale”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Di: “Bellissima la chiamata di Mancini per la Nazionale, ero sul divano con la mia ragazza… Ho iniziato da attaccante, soprannome” Giovanni Di, il terzino del Napoli che è stato convocato per lanella Nazionale di di Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali social della FIGC: A? “Non ero bravissimo, non ero esattamente il primo della classe. Avevo delle difficoltà. Un dirigente tifosissimo della Fiorentina, mi chiamò. Ho iniziato giocando da attaccante e mi misero questo soprannome”. Sulla Nazionale “Non è lache indosso la maglia della Nazionale. Laè stata nel 2013 con Di Biagio, è stata una bellissima emozione” Sulla convocazione “Quando Roberto Mancini mi ha convocato, ero a casa con la mia ragazza, mi è arrivata la chiamata e non me ...

Caserinik : RT @GiulioMarcon1: Caro @guerini_lorenzo gli #F35 non sono un 'bisogno oggettivo e non rinviabile'. Bisogni oggettivi e non rinviabili sono… - napolista : #DiLorenzo: “A scuola mi chiamavano Batigol. Non è la prima volta in #Nazionale” Il terzino del #Napoli ai microfo… - LuigiFormola : 'IL PARADISO D'OTTOBRE', CAPITOLO 4 Giugno 2000 Lorenzo fece colazione il più in fretta possibile, poi si precipi… -