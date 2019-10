Campi Flegrei | esercitazione nazionale sul rischio vulcanico

Rischio vulcanico - Campi Flegrei : dai “segni premonitori” all’evacuazione di Napoli - dal 16 ottobre l’esercitazione “Exe Flegrei 2019” : Prenderà il via mercoledì 16 ottobre – e proseguirà fino a domenica 20 – l’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019” , organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei , con la Prefettura di Napoli , con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); ...

