Ue | Sassoli | ‘cantiere fermo | è ora di riaprirlo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Noi siamo dentro un cantiere e per molto tempo questo cantiere si è fermato. Io penso che con questa legislatura e con il risultato elettorale, abbiamo rimesso il cartello ‘lavori in corso’. Questo è l’inizio giusto della legislatura: ‘lavori in corso'”. Lo dice David, presidente del Parlamento Ue, in una lunga intervista a Famiglia Cristiana nella quale parla anche di temi in discussione in Italia come lo Ius Culturae e il voto ai sedicenni. Su entrambi il presidente del Parlamento Ue è favorevole. “In tanti Paesi” i sedicenni “già votano. Non capisco perché non si possa fare anche da noi. I sedicenni non sono l’epoca dell’immaturità. Anzi, in questo momento mi sembra che stiano esprimendo una grande preoccupazione per la tutela del nostro Pianeta, per la salvaguardia dei ...

