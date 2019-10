Simeone | finalmente facciamo ordine | Tuc è solo primo passo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “Considero unimportante il Testo Unico del Commercio atteso da circa vent’anni. Adessoviene datoad un settore che necessita di regole chiare e certe. Questo testo pur essendo utile purtroppo non e’ risolutivo. Il comparto commercio e’ quello che sta pagando il conto piu’ salato, in termini di occupazione, di sopravvivenza, di reddito annuale che diminuisce sempre di piu’. Il Testo Unico deve rappresentare il punto di partenza. Abbiamo ordinato tutta la materia, adesso pero’ dobbiamo sostenere l’intero comparto. Lo scenario attuale e’ sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo citta’ spesso svuotate e in crisi e le difficolta’ delle piccole imprese commerciali si toccano con mano”. Lo dichiara in una nota Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del ...

