Prezzo vendita immobile | accertamenti fiscali in arrivo | ecco chi rischia molto

In vendita il mega yacht di Paul Allen. Il Prezzo ? 326 milioni di dollari : Gli eredi di Paul Allen hanno messo in vendita l'Octopus, il mega yacht con 41 cabine in cui incisero anche Mick Jagger e gli U2. Paul Allen è stato uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, la mente che ha dato vita al colosso di Microsoft insieme a Bill Gates. È morto quasi un anno fa, il 16 ottobre 2018, e i suoi eredi hanno deciso di vendere quello che era uno dei suoi acquisti più amati, lo yacht Octopus. Lungo 126 metri, quando ...

Svendita improvvisa per Huawei P30 Lite e Galaxy S9 Plus il 9 settembre : Prezzo Amazon da favola : Sono estremamente aggressive le nuove offerte Amazon lanciate oggi 9 settembre per tutti coloro che stanno valutando device come Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus. Le promozioni più aggressive, ad inizio settimana, puntano infatti su due prodotti appartenenti a fasce differenti del mercato, sia per il prezzo, sia per le caratteristiche tecniche. Insomma, per motivi diversi siamo al cospetto di due grosse opportunità che è giusto ...