Pavia | vende droga a un minorenne | arrestato spacciatore di 19 anni

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Un ragazzo di 19è statodai carabinieri a Vigevano, in provincia di, mentre stavando sostanze stupefacenti a un ragazzo di 15. I militari hanno sorpreso il giovane in piazza Ducale, verso l'ora di uscita dalle scuole degli studenti. A seg

NolaxOslo : RT @Pinocchionline: Ho trovato un negozio a Pavia che vende anche per i zero waste. Sto per piangere. @Sana_Winchester ti penso https://t.… - nickbluebox : RT @Pinocchionline: Ho trovato un negozio a Pavia che vende anche per i zero waste. Sto per piangere. @Sana_Winchester ti penso https://t.… - Cremalpistacch1 : RT @Pinocchionline: Ho trovato un negozio a Pavia che vende anche per i zero waste. Sto per piangere. @Sana_Winchester ti penso https://t.… -