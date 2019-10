Macron “hyper-président” si rimette en marce in vista delle elezioni

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dov’è il presidente? Inutile cercarlo all’Eliseo. È sempre in giro per la Francia e per il mondo. Come ha scritto il Figaro “le président s’occupe de tout, tout le temps et donc il est partout”, vuole occuparsi di tutto, in qualsiasi momento e quindi è dappertutto.Giovedì scorso, 3 ottobre, appena conclusi i funerali di Jacques Chirac, il presidente più popolare (dopo il generale De Gualle, si capisce) al quale in qualche modo si ispira,era a Rodez, in Occitania a ridosso dei Pirenei, a spiegare a 600 amministratori locali convocati per l’ennesimo Grand Débat, come sarà e come funzionerà la riformapensioni, il passaggio più rischioso di questo Atto 2 delismo, la cancellazione di un sistema previdenziale novecentesco (con 42 regimi autonomi), operazione che non ...