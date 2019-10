Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Jean-Pierre Mustier annuncia: Unicredit sta studiando come trasferire i tassi negativi della Bce ai depositi sopra i 100 mila euro a partire dal prossimo anno. Nel momento in cui ilitaliano prova a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica anche in chiave anti-si rischia l'effetto opposto a quello desiderato, coldi favorire un'uscita di grandi patrimoni in direzione di "paradisi" esteri o per essere tenuti "sotto la mattonella". Anche perchè l'alternativa, ossia investire in asset a, sembra a sua volta offrire prospettive non esattamente esaltan Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Depositi, cortocircuito banche-governo. A rischio la lotta all'evasione -