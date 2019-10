Conti pubblici | il Senato approva la risoluzione di maggioranza sull’aggiornamento di

Conti pubblici - Dombrovskis : “Regole del Patto sono diventate troppo complesse - lavoreremo su modifiche per semplificarle” : Le regole del Patto di stabilità e crescita “sono diventate troppo complesse. Ci servirà un dibattito considerevole per vedere se c’è ampio consenso per semplificarle“. L’apertura, del tutto in linea con gli auspici della presidente eletta Ursula von der Leyen e del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, arriva da colui che fino all’anno scorso era Valdis Dombrovskis, attuale vicepresidente della ...

Conti pubblici : dalla scuola alle pensioni - tutte le misure per la crescita che hanno fatto flop : Il calcolo dell’Osservatorio Cpi della Cattolica di?Milano guidato da Cottarelli mette gli in fila gli interventi sul bilancio pubblico tra il 2013 e il 2018

Manovra : Conte a sindacati - ‘è espansiva ma tutela solidità Conti pubblici’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Il quadro economico internazionale si conferma difficile, la guerra dei dazi e le tensioni commerciali sono ormai anche per noi una questione molto attuale. Nell’impostare la Manovra pur tutelando la solidità dei conti pubblici, abbiamo cercato di essere quanto più espansivi possibili in questo Contesto”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando i sindacati ...

Conti pubblici : Istat - nel II trimestre deficit/pil scende all’1 - 1% : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubblici in rapporto al Pil è stato pari all’1,1% contro 1,3% nello stesso trimestre del 2018. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,2% (+2,7% nel secondo ...

Conti pubblici - il governo chiede 12 - 6 miliardi di flessibilità. I gialloverdi ne domandarono e ottennero solo 3 - 2. Record per Renzi : 14 : I circa 12,6 miliardi di flessibilità sul deficit strutturale che il governo Conte 2 chiederà alla Commissione europea per il 2020 non sono un Record assoluto. L’esecutivo di Matteo Renzi, invocando il ciclo negativo e le clausole per le riforme strutturali, gli investimenti e le “emergenze” rifugiati e sicurezza, ottenne nel 2016 da Bruxelles il via libera a uno scostamento da oltre 14 miliardi. Nel 2017 il successore Paolo ...

Conti pubblici : Unc - ‘rialzo stima debito è pessima notizia anche verso l’Ue’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “pessima notizia. Si conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che nel 2018 si è interrotto quel percorso di riduzione del debito rispetto al Pil che, faticosamente, si era ottenuto dal 2014 fino al 2017, tornando ai livelli del 2016”. Lo dichiara Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia.Nel 2018 il debito delle ...

**Conti pubblici : Mef - ‘discesa più rapida del debito/pil tra 2020-24’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Verso “una discesa più rapida del rapporto debito/pil” nel periodo 2020-24. A sottolinearlo in una nota è il ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a ‘Conti Economici Nazionali – Anno 2018’ di Istat e ‘Revisione del debito delle Pubbliche Amministrazioni’ della Banca d’Italia. “Il combinato disposto delle revisioni del debito e del pil ...

**Conti pubblici : Bankitalia rivede stime con nuovo Mgdd - debito/pil 2018 al 134 - 8%** : (AdnKronos) – Dopo l’Istat anche la Banca d’Italia rivede le stime del debito delle amministrazioni pubbliche alla luce del nuovo Manuale dell’Eurostat (Mgdd). Con riferimento agli anni più recenti, rispetto ai dati diffusi lo scorso 15 settembre, il debito è stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi nel 2018, pari al 134,8% del pil (in precedenza si attestava al 132,2%). Lo rende noto la Banca ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i calcoli dal 1995 : crescita 2018 rivista al ribasso e il deficit/pil sale al 2 - 2%. Investimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui Conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i conti dal 1995 e rivede al ribasso la crescita 2018. Il deficit/pil sale al 2 - 2% - investimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...

Dl ambiente - bonus per chi rottama l’auto e usa mezzi pubblici. SConti per chi compra prodotti sfusi : Le misure contenute nella bozza del provvedimento "per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde”

Conti pubblici - la proposta su tavolo della Commissione : “Meno paletti da rispettare e incentivi a investire in progetti strategici” : Semplificare i (troppi) parametri che Bruxelles prende in considerazione per valutare l’andamento delle finanze degli Stati membri. Riducendoli a due: un obiettivo di riduzione del debito pubblico e un limite all’aumento della spesa corrente al netto degli interessi. In parallelo, consentire di sottrarre dal calcolo di quella spesa – e quindi dal deficit – i soldi investiti in progetti strategici a livello europeo, come ...

Pensioni flessibili - nuovo allarme su Quota 100 : peso enorme sui Conti pubblici : Dopo una situazione che sembrava procedere verso un relativo allentamento della tensione, arriva un nuovo allarme sulla Quota 100, il meccanismo sperimentale di accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. A riaccendere il dibattito pubblico a seguito delle indiscrezioni per una sua conferma fino al termine della sperimentazione (fissata al 2021) è la Ragioneria dello Stato, che fa il punto della situazione in ...