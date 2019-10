L' oroscopo del 9 ottobre | Mercurio frizzante in Cancro | Leone trasformista

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Durante la giornata di mercoledì 9, la Luna saràper i nativi Acquario e regalerà nuovi stimoli in ambito lavorativo, ma anche sentimentale. Influenzerà anche i nativi Toro, ciò nonostante potrebbe crearvi qualche problema nella vostra relazione. Scorpione potrebbe sentirsi piuttosto insicuro della propria relazione con il partner, mentre Bilancia vivrà tante dolci sensazioni in compagnia della propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'della giornata di mercoledì 9per tutti i segni zodiacali. Previsionimercoledì 92019 segno per segno Ariete: Venere in Sagittario farà in modo che passiate più tempo con i vostri amici, il tutto, ovviamente, senza trascurare la vostra relazione di coppia. Per i single, potrete concedervi a nuovi incontri, soprattutto se siete alla ricerca della vostra anima gemella. Sul ...

infoitcultura : Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 ottobre segno per segno - Capricorno_astr : 08/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 08/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -