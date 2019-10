Col taglio dei parlamentari parte la lunga gimcana delle riforme

Riforme - la bozza dell’accordo di maggioranza da vinColare al taglio dei parlamentari : dai regolamenti alla nuova legge elettorale : È in corso alla Camera il vertice di maggioranza per chiudere l’accordo sulle garanzie costituzionali da affiancare al taglio dei parlamentari che martedì 8 ottobre affronterà l’ultimo voto a Montecitorio. Se, infatti, i 5 stelle avevano posto come condizione per far partire il governo Conte 2 il via libera alla riduzione delle poltrone, dall’altra parte i democratici avevano chiesto che al provvedimento si vincolasse un pacchetto di ...

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostaColi prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

NiCola Zingaretti e Luigi Di Maio temono per il taglio ai parlamentari : chi potrebbe far loro una "sorpresa" : Alle cinque della sera di martedì prossimo, in una manciata di secondi, potrebbe materializzarsi una sorpresa: la riforma che riduce il numero dei parlamentari, potrebbe non avere abbastanza voti e mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa. Proprio per questo Pd e Cinque stelle - racconta La Stam

Chiara Ferragni - la tenera foto di Leo in accappatoio. I fan notano un dettaglio : «Ti rendi conto? Anche Col figlio...» : Tempo di vacanze in montagna per Chiara Ferragni e il piccolo Leo. La famiglia, con papà Fedez grande assente di questi giorni, sta passando il weekend nel resort in Svizzera in cui è...

Selena Gomez - un taglio Col passato (dopo le nozze bis di Justin Bieber) : Cannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezCannes 2019, il ritorno di Selena GomezChe Selena Gomez voglia interrompere le connessioni con il ...

Dopo il taglio dei parlamentari il vinColo di mandato : basta amputare la Costituzione : La Carta, sia pure ammaccata ma viva, può tirare un sospiro di sollievo? Macché: il peggio deve ancora venire. E arriverà con l’introduzione del vincolo di mandato. In soccorso, per questo obiettivo, le truppe dei Fratelli di Italia

Taglio dei parlamentari - il Pd cede e si autoinColpa : Non solo cede su una riforma targata M5S, il Taglio dei parlamentari, che non ha condiviso nelle prime tre letture e che fino a poco tempo fa veniva definita una misura che avrebbe danneggiato la Costituzione. Ma a pochi giorni dal via libera definitivo della riduzione di deputati e senatori, il gruppo parlamentare del Pd, riunito nella Sala Berlinguer di Montecitorio, si autoflagella perché ad oggi non ha ancora un’idea di quale ...

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una proposta di legge costituzionale. Dopo taglio parlamentari pensare a vinColo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

Manovra - Coldiretti : “Il taglio Iva è ossigeno per 2 - 7 milioni di persone senza cibo” : Con 2,7 milioni di persone che in Italia non hanno abbastanza soldi e sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è importante la decisione di tagliare l’Iva su beni di prima necessità come gli alimentari. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che il progetto di ridurre l’Iva dal 4% all’1% per latte, pasta e frutta è coerente con quanto dichiarato dal premier Giuseppe ...

Clima : assessore veneto - 'taglio agevolazioni gasolio agriColo scelta suicida' (2) : (AdnKronos) - Tra i paladini del ‘green’ ci sono anche i pescatori, aggiunge Pan, che con le loro imbarcazioni e le loro reti sono i primi ‘operatori ecologici’ del mare, impegnati a raccogliere e smaltire, spesso a proprie spese, rifiuti e plastiche di ogni tipo. “Mi auguro che il Governo ci pensi

Clima : assessore veneto - 'taglio agevolazioni gasolio agriColo scelta suicida' : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Tassare il carburante di una delle agricolture più ‘verdi’ d’Europa, che meglio ha utilizzato i fondi Ue per colture e tecniche ‘green’ contro i cambiamenti Climatici, è davvero una scelta suicida. Se il governo intenderà mettere in atto questo tipo di intervento, mar

NiCola Zingaretti - baratto Pd-M5s sul taglio dei parlamentari : in cambio il proporzionale puro? : I Cinque Stelle possono reputarsi soddisfatti dopo il via libera del Pd al taglio dei parlamentari, presentato alla Camera il 7 ottobre. Una decisa accelerata, tanto che la riforma potrebbe vedere la luce addirittura il giorno dopo, momento in cui si cancelleranno 345 parlamentari (230 in meno alla

Giulia Salemi - lacrime : GF emoziona ancora. Dettaglio su Monte Colpisce : Giulia Salemi in lacrime: il Grande Fratello la emoziona ancora. Il Dettaglio su Monte non passa inosservato Esattamente un anno fa iniziava l’avventura di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Un’avventura che ha dato tanto alla ragazza ‘Power’: esperienza televisiva, popolarità, amicizie. E anche amore. Quell’amore di cristallo con Francesco Monte andato in frantumi poco […] L'articolo Giulia Salemi, ...

Di Maio : “Obiettivo abbassare le tasse - non aumentarle”. E sul taglio parlamentari : “MerColedì si decide quando. Zero scuse” : In vista della legge di Bilancio il capo politico del M5s scrive un messaggio su Facebook per chiarire e rassicurare: “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a ...