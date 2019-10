Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’ex, in Italia,- sempre che riparta - sostanzialmente da. Oggi, di fatto, non c’è più. L’alleanza strategica che molti nel Partito democratico vogliono fare con il partito di Grillo e Casaleggio - qualche autorevole dirigente parla addirittura di una fusione tra i due partiti - getta un futuro negativo per una alleanza politica e una coalizione programmatica che ha segnato, con la sua politica, la stessa evoluzione della democrazia italiana.Una coalizione che ha saputo esprimere, nelle diverse fasi storiche, un pensiero e una prassi fortemente democratica, riformista e nel pieno rispetto delle indicazioni costituzionali.Ora, la nuova fase politica che si è aperta all’insegna del trasformismo, rischia di far accelerare definitivamente e irreversibilmente la fine del. Se la spinta antisistema, ...

HuffPostItalia : Centrosinistra, si riparte da zero -