Carcere agli evasori | Gualtieri | “Non ci sono misure allo studio” Bonafede | “Falso | c’è

Giovanni Brusca resta in Carcere : no agli arresti domiciliari : La Cassazione si era riunita per decidere se l'ex boss mafioso, che a Capaci azionò la leva per far esplodere la bomba che...

Esasperato dalla moglie - evade dagli arresti domiciliari : "Meglio il Carcere" : Arrestato per evasione, ha chiesto agli agenti di non scontare gli arresti presso la propria abitazione

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in Carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Renzi : “Non è vero che ho comunicato l’uscita a Zingaretti su Whatsapp. Carcere agli evasori? Il tema è tracciare i denari” : Non è vero, giura: Nicola Zingaretti non è stato avvisato via Whatsapp quando la decisione di lasciare il Pd era ormai presa. Matteo Renzi risponde al retroscena comunicato dal segretario del Pd riguardo all’addio dell’ex premier ai dem per fondare Italia Viva. “Non è così, però io ho preso l’impegno di non fare nessuna polemica con Zingaretti. Ora che esco dal partito, rientreranno D’Alema e Bersani, contenti loro contenti ...

San Gimignano - detenuto venne torturato in Carcere dagli agenti : sospese quattro guardie : Un brutto episodio di violenza, avvenuto tra le mura del carcere di San Gimignano in Toscana. Protagonista di quella che sembra essere stata una vera e propria aggressione da parte delle guardie giudiziarie è stato un cittadino tunisino di 31 anni. La vittima stava scontando un anno di reclusione nell’istituto penale: l’11 ottobre del 2018, giorno dei presunti abusi, era in isolamento, come hanno testimoniato diversi detenuti. Gli agenti ...

Marco Carta - pm ricorre in Cassazione : rischia il Carcere per il presunto furto di maglie : Grosso fermento aleggia intorno alla vita di Marco Carta in questi giorni. Il cantante, dopo il presunto furto di magliette in un negozio della Rinascente di Milano, è piombato in un vero e proprio incubo. Convinto della sua innocenza, il 34enne ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, ovvero a porte chiuse e con sconto in caso di condanna. Il Pubblico Ministero Nicola Rossato, però, titolare del fascicolo d'inchiesta, dopo aver ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei Tiromancino resta in Carcere : ha tentato di rapinare una banca : resta in carcere, al Regina Coeli di Roma, Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino Federico, arrestato giovedì pomeriggio dopo aver rapinato una banca a Roma a volto coperto e con una pistola a piombini. Oggi il gip Clementina Forleo, al termine dell’udienza nel carcere di Regina Coeli, ha convalidato il fermo e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti, quello di Zampaglione potrebbe ...

