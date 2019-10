ATP Shanghai – Murray furioso! Fognini ‘urla’ | vince e lo sbeffeggia | l’imitazione è da

Roger Federer schianta Ramos-Vinolas/ Video ATP - rovescio due mani a Shanghai : Roger Federer 'mata' Ramos-Vinolas agli Atp di Shanghai, Video highlights: esordio ok dello svizzero, ma 'stupisce' il rovescio a due mani

ATP Shanghai – Murray furioso! L’accusa a Fognini : “ha urlato per distrarmi. Mi diceva di…” : Andy Murray furioso dopo la sconfitta contro Fabio Fognini nell’ATP di Shanghai: lo scozzese lancia pesanti accuse nel post match Il big match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai regala spettacolo e… polemiche. In campo Murray e Fognini non si risparmiano, arrivando a giocari la vittoria finale al tie-break del terzo set, vinto dal tennista italiano. Nel post gara però non mancano delle dichiarazioni in grado ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

ATP Shanghai – Stoico Murray - ma Fognini è un gladiatore : l’azzurro trionfa al tie-break del terzo set : Fabio Fognini supera Andy Murray ai sedicesimi dell’ATP di Shanghai: lo scozzese lotta per oltre 3 ore, ma Fognini la spunta al tie-break del terzo set L’ultima volta si erano affrontati a Wimbledon 2017, prima che la carriera di Andy Murray diventasse incerta a tal punto di essere appesa ad un filo sottile per diversi mesi, 2 anni dopo tornano l’uno di fronte all’altro: Murray e Fognini regalano spettacolo sul cemento di Shanghai. Due ...

Diretta ATP Shanghai 2019/ Fognini Murray - 7-6 - video streaming : Fabio in vantaggio : Diretta Atp Shanghai 2019 Fognini Murray, 7-6, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis Atp Masters 1000, il sanremese ha vinto il primo set.

ATP Shanghai – Medvedev va veloce : Norrie liquidato in meno di 1 ora : Daniil Medvedev supera agilmente i sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista russo liquida Cameron Norrie in meno di un’ora Esordio più che positivo per Daniil Medvedev nell’ATP di Shanghai. Il tennista russo, numero 4 del mondo e terza testa di serie del torneo asiatico, ha avuto bisogno di appena 55 minuti per liquidare Cameron Norrie e accedere agli ottavi. Medvedev, che in stagione è stato finalista perdente degli US Open, ...

ATP Shanghai – Roger Federer agli ottavi di finale : Ramos sconfitto al tie-break del secondo set : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero supera Albert Ramos-Vinolas in 2 set Basta 1 ora e 26 minuti a Roger Federer per staccare il pass degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista svizzero, numero 3 del monto e testa di serie numero 2 del torneo asiatico, si è sbarazzato in due set di Albert Ramos-Vinolas, sconfitto con il punteggio di 2-6 / 6-7 (5-7). ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini spazza via Jan-Lennard Struff all’esordio : Buona, anzi, ottima la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff con un eloquente 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco (c’è stata anche un’interruzione per pioggia) ed al secondo turno affronterà il cileno Christian Garin. Nella prima frazione con un parziale di 8 punti a 2 Berrettini ...

ATP Shanghai – Esordio vincente per Berrettini : Struff asfaltato in due set : Berrettini super all’Esordio nel torneo ATP di Shanghai: il tedesco Struff eliminato in appena un’ora di gioco Buona la prima per Matteo Berrettini al torneo ‘Shangai Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7 milioni e mezzo di dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Il tennista italiano, numero 13 del ranking ATP ha asfaltato in appena un’ora ...

ATP Shanghai - Andy Murray all’esame Fognini : “Fabio ha un sacco di talento - ma conosco il suo punto debole” : I due si sfideranno al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, dove Fognini è arrivato disintegrando Querrey in due set Sfida elettrizzante nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, Fabio Fognini infatti affronterà Andy Murray, rientrato da poco nel circuito dopo aver superato una serie di infortuni. AFP/LaPresse Lo scozzese si troverà di fronte un altro italiano dopo aver battuto Matteo Berrettini al primo turno, un esame ancora ...

ATP Shanghai – Murray trionfa in rimonta all’esordio : Londero ko in tre set : Andy Murray sorride a Shanghai: vittoria in rimonta sull’argentino Londero Buona la prima per Andy Murray al torneo “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista britannico ha trionfato oggi in rimonta dopo due ore e 18 minuti di match contro l’argentino Londero: la sfida è terminata col ...

ATP Shanghai – Sonego esce di scena al primo turno : Monfils trionfa in tre set : Sonego si ferma all’esordio al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro eliminato per mano del francese Monfils Sonego non ce la fa: l’azzurro subito eliminato all’esordio del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista italiano, numero 55 del ranking ATP ha ceduto al francese ...

DIRETTA ATP Shanghai 2019/ Sonego Monfils - 5-7 - video streaming : Fognini ok : DIRETTA Atp SHANGHAI 2019 streaming video e tv, orario delle partite di tennis: Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno battendo Sam Querrey.