Alfa | Essere fenomeni social oggi è un' arma a doppio taglio

Elogio dell’imperfezione (Non basta essere un maschio Alfa per fare bene il proprio lavoro) : Siamo portati troppo spesso a pensare che sia assolutamente necessario cambiare noi stessi: molti di noi ritengono che, in assoluto, per progredire nelle nostre carriere dobbiamo cambiare, modificare delle cose di noi che non ci piacciono, e sforzarci di andare oltre, altrimenti il successo professionale non arriverà mai.Un esempio per tutti: molti introversi si chiudono, ritengono di non potere fare tanta strada nella loro carriera ...