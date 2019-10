Sotto un ponte di Roma è stato appeso un fantoccio di Greta Thunberg

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Uncon le treccine rappresentante l'attivistaalin via Isacco Newton, in direzione-Fiumicino. Alè attaccato un cartello: "it's your God". Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Paolo.

Agenzia_Italia : Sotto un ponte di Roma è stato appeso un #fantoccio di #GretaThunberg - AvvGiadaGervasi : Olanda: il ponte al contrario. Barche sopra, auto sotto - kaoriflwer : voi forse non avete capito in che situazione mi trovo io in questo momento i mean se mi diceste buttati da un ponte… -