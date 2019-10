Kate | William | Meghan e Harry tornano insieme per una buona causa

ll fratello di Kate Middleton si sposa : la proposta con una copia dell'anello che William donò a Kate - : Novella Toloni James Middleton ha chiesto la mano della sua fidanzata francese. Nonostante i rumors circolassero da giorni, l'annuncio (social) è arrivato solo oggi. E c'è chi ha già notato un particolare che ricorda il fidanzamento di William e Kate Dopo Kate Middleton e Pippa anche l'ultimo dei fratelli Middleton andrà all'altare. James Middleton ha ufficialmente chiesto la mano ad Alizee Thevenet, sua fidanzata da circa un anno. ...

Kate e William alla partita di calcio : George e Charlotte esultano sugli spalti : Una partita di calcio, sorrisi e tanto entusiasmo: Kate Middleton e William sono saliti sugli spalti del Carrow Road per assistere all’incontro fra tra Aston Villa e Norwich City. Non un incontro ufficiale in agenda da un po’, ma una giornata all’insegna della spensieratezza organizzata per i figli George e Charlotte. Il primogenito della coppia infatti è un grande tifoso e appassionato di calcio, così tanto che mamma e papà ...

Kate e William ringraziano i sudditi per gli auguri a George - : Elisabetta Esposito Kate Middleton e il Principe William hanno ringraziato i sudditi che hanno inviato gli auguri per il sesto compleanno del Principe George Kate Middleton e il Principe William sempre più vicini ai sudditi. Grazie a un biglietto. I duchi di Cambridge hanno infatti risposto a coloro che avevano inviato gli auguri per il sesto compleanno del Principe George, lo scorso luglio. Come riporta l’Express, il biglietto ...

Kate Middleton incanta in verde : insolito gesto d’amore per William : Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle durante la visita all’Aga Khan Centre di Londra. L’incontro anticipa il viaggio in Pakistan che farà tra il 14 e il 18 ottobre. La Duchessa di Cambridge ha dunque raggiunto William a King’s Cross per incontrare il leader spirituale musulmano, 85 anni. Per l’occasione ha scelto un abito formale, accollato e lungo fino ai piedi, sui toni del verde (825 sterline), firmato ARoss ...

Reali inglesi - William e Kate forse di nuovo in attesa del quarto figlio : Kate Middleton in questi giorni è al centro del gossip nel Regno Unito. Stando a ciò che suggeriscono alcuni indizi, i sudditi inglesi sono in trepidante attesa di vedere confermata la notizia che vedrebbe la duchessa di Cambridge in attesa del quarto bebè. A destare il sospetto che una nuova cicogna stia per volare sopra a Kensington Palace, ci sono una serie di comportamenti di Kate che si sono ripetuti nelle sue precedenti gravidanze e che ...

Kate Middleton e William potrebbero aspettare un quarto figlio : Non è ancora stata confermata né smentita la voce che vorrebbe la duchessa Kate Middleton di nuovo incinta del quarto figlio. A darne la notizia è stato il magazine New Idea. Tutto sarebbe partito da una confidenza che la secondogenita Charlotte avrebbe fatto ad un'amica - nonché compagna di scuola alla Thomas's Battersea School - dicendole “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”. Ad udire le sue parole però ...

William e Kate raggiungono i 10 milioni di follower su Instagram - : Francesca Rossi La “guerra” social tra i duchi di Cambridge e di Sussex continua e stavolta a vincere la battaglia sono William e Kate, che raggiungono su Instagram i 10 milioni di follower, sorpassando Harry e Meghan In questi mesi i giornali hanno parlato molto di presunte rivalità tra Kate e Meghan e altrettanto ipotizzati litigi tra William e Harry. È piuttosto probabile che non conosceremo mai la verità su questa situazione. ...

Kate - l’ossessione per la dieta che fa preoccupare William e Pippa : La linea di Kate Middleton è sempre invidiabile. Da quando è diventata la fidanzata prima e la moglie, poi, del principe William, il pubblico ha sempre potuto ammirare la sua forma strepitosa. Merito della genetica e della costituzione, ma anche frutto del grande lavoro che la Duchessa dedica alla cura del suo corpo e al mantenimento della tonicità e del suo peso forma. C’è stato un momento, però, in cui questa eccessiva attenzione ha fatto ...

La principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Kate Middleton e William nella bufera : spenderanno di più per l'istruzione di George che di Charlotte : I figli sono tutti uguali, ma Kate Middleton e il principe William spenderanno di più per l'istruzione di George che per quella di Charlotte. Una notizia...