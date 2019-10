Disastro ambientale in Brasile | chiazza petrolio si espande e invade 132 spiagge

Incendio Avellino - si indaga per Disastro ambientale : per gli inquirenti dietro il rogo la mano del racket : Da un lato l’inchiesta aperta dalla Procura di Avellino per disastro ambientale e, dall’altro, il rientro a scuola e una manifestazione in difesa dell’Ambiente. L’Incendio divampato il 13 settembre nel piazzale esterno all’azienda di Pianodardine, nel nucleo industriale di Avellino, la Igs, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche e dopo il quale l’intera area è stata avvolta da una nube tossica, ha spinto gli ...

Incendio Avellino - la Procura indaga per Disastro ambientale : E' questa l'ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura di Avellino in seguito all'Incendio divampato venerdì pomeriggio alla Ics, azienda che produce contenitori in plastica per batterie di auto.

Rifiuti : assessore Palermo all'Ars - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' (2) : (AdnKronos) - Catania ha quindi chiesto "ai rappresentati istituzionali di sostenere lo sforzo della città per superare la fase difficile", giudicando "positiva" la soluzione avanzata dalla Regione "di anticipare sette milioni di euro, equivalente a circa il 30% dell’accertamento di costi storici so

Rifiuti : assessore Palermo all'Ars - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca". Così l'assessore all'Ambiente

Rifiuti : assessore Palermo all’Ars - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania al termine della sua relazione in IV Commissione Ars sulla ...

Rifiuti : assessore Palermo all’Ars - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ (2) : (AdnKronos) – Catania ha quindi chiesto “ai rappresentati istituzionali di sostenere lo sforzo della città per superare la fase difficile”, giudicando “positiva” la soluzione avanzata dalla Regione “di anticipare sette milioni di euro, equivalente a circa il 30% dell’accertamento di costi storici sostenuti a Palermo per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse”. “Siamo ...

Rifiuti : Catania - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' (2) : (AdnKronos) - Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata "molto positiva" dall'assessore all'Ambiente. "Ci conforta il fatto - ha aggiunto - che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i rifi

Rifiuti : Catania - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "È necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell'audizione sulla discarica

Rifiuti : Catania - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “è necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell’audizione sulla discarica di Bellolampo. “Ci sono elementi di criticità che stiamo affrontando tempestivamente e ...

Rifiuti : Catania - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ (2) : (AdnKronos) – Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata “molto positiva” dall’assessore all’Ambiente. “Ci conforta il fatto – ha aggiunto – che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i Rifiuti non trattati e depositati a Bellolampo”. Ma non solo. “Per risolvere la ...

Xylella : danni per 1 - 2 miliardi “con effetti Disastrosi sul piano ambientale - economico ed occupazionale” : “Gli errori, le incertezze e gli scaricabarile che hanno favorito l’avanzare del contagio hanno provocato danni per 1,2 miliardi di euro con effetti disastrosi sul piano ambientale, economico ed occupazionale“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla condanna della Corte di Giustizia Ue, che ha accolto il ricorso della Commissione Ue contro ritardi e mancanze nelle ispezioni e nell’abbattimento delle piante infette ...

Siberia : un Disastro ambientale senza precedenti : Abbiamo parlato di recente del caldo e degli incendi in Groenlandia, ma anche in Siberia la situazione non è migliore e per qualche strana ragione nessuno ne parla: i roghi nella taiga Siberiana si stanno sviluppando più rapidamente di quanto si riesca a spegnerli. Negli ultimi giorni l’area interessata dai roghi è passata da 3 milioni a 4,5 milioni di ettari. Acqua o barriere sono efficaci solo parzialmente e molti incendi si trovano in ...