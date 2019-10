Dal concorso per i precari ai fondi in più | ecco cosa c’è nel decreto scuola

Concorso per gli insegnanti precari - 24mila in cattedra Dal 2020 : I sindacati della scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda) e il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (CHI E') hanno firmato al Miur un'intesa che prevede un decreto legge per un Concorso straordinario per l'assunzione di circa 24 mila precari da almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70 mila quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungerà poi un Concorso ordinario. Si prevede, inoltre, un disegno di legge sulle ...

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa - Corte dei Conti e Avvocatura Stato : prova preselettiva Dal 9 al 13 Dicembre : Il 27 Settembre sul sito ufficiale dell’Avvocatura dello Stato è Stato reso noto il diario della preselettiva del Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato: dal 9 al 13 Dicembre si svolgerà a Roma. Vai al diario della preselettiva La procedura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019, è stata bandita dalle 3 amministrazioni ...

Futuri agenti esclusi Dal concorso di polizia : “Colpa di una norma della Lega” : Più di 400 giovani sono stati esclusi dalle graduatorie del concorso di polizia bandito nel maggio 2017: sono risultati idonei all'assunzione, ma un emendamento approvato dalla Lega prevede che vengano cambiati i requisiti per l'ingresso nel corpo di polizia rispetto a quel bando. Così queste 455 persone sono state escluse perché i criteri sono cambiati in corsa, tenendo fuori chi invece a quel bando poteva partecipare.Continua a leggere

Sapienza - al concorso bandito con i fondi dell’Inail partecipa un dirigente dell’Inail. E 2 commissari su 3 sono stati finanziati Dall’Inail : Due dei tre commissari hanno ricevuto finanziamenti dall’Inail. E’ il risultato del sorteggio con cui è stata completata la designazione della commissione che dovrà decretare il vincitore del concorso bandito dalla Sapienza per un posto da professore di prima fascia di Medicina del lavoro. Non ci sarebbe nulla di strano se la cattedra non fosse finanziata con 2 milioni proprio dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e se tra i ...

Street Show Quattroruote - Bellezze del passato in concorso : l'Isetta è la preferita Dal pubblico : Tra le tante cose da vedere allo Street Show Quattroruote ci sono anche le auto depoca. E non auto banali. In mostra per la festa di corso Buenos Aires, a Milano, ci sono una ventina di gioielli del passato selezionati di Ruoteclassiche per il contest realizzato in collaborazione con Eni. Vetture speciali, che coprono un periodo molto ampio che va dagli anni 20 del secolo scorso fino agli anni 80. Le concorrenti sono divise in cinque categorie e ...

Concorso Oss Puglia 2.445 posti - Dal 14 Ottobre al 12 Dicembre la prova orale : come prepararsi : Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto: la prova orale si terrà dal 14 Ottobre al 12 Dicembre presso la Fiera di Foggia, Padiglione 19, nell’ordine indicato nel seguente calendario. Scarica qui il calendario della prova orale come si legge nell’avviso diffuso, “Si informano i candidati che: 1) il giorno 07.08.2019 è stata sorteggiata la lettera “Z”, quale lettera di partenza per la ...

Anticipazioni 'Una vita' Dal 9 al 13 settembre : Antonito vince il concorso per inventori : Arrivano le nuove Anticipazioni della nota soap opera iberica "Una vita", creata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 settembre, su Canale 5, tutti i giorni esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle malefatte di Samuel, sull'arrivo del nuovo assistente di Arturo, Javier e sul processo in cui Silvia dovrà ...

Miss Italia - caos in Vigilanza Rai : Anzaldi (PD) presenta un'interrogazione - Mollicone (FdI) difende il concorso Dalle "scorie neofemministe" : Chi l'avrebbe mai detto che la rediviva Miss Italia avrebbe rappresentato il terreno televisivo su cui le forze politiche, impegnate in queste ore con le consultazioni qurinalizie per la risoluzione della crisi di governo, si sarebbero scontrate sul finire dell'estate 2019? Eppure, sembra che il concorso per l'elezione della giovane più bella dello Stivale stia offrendo continui spunti di discussione per i comMissari della Vigilanza Rai, voci ...

Concorso Regione Campania - Dal 2 al 24 Settembre le preselettive. Le istruzioni in sintesi : Dal 2 al 24 Settembre 2019 si terranno le prove preselettive, comuni a tutti i profili, del Concorso Regione Campania. Lo rende noto la Commissione Ripam con un avviso sul sito e la pubblicazione del diario in Gazzetta Ufficiale Speciale Concorsi del 13 Agosto 2019 n. 64. Le prove si svolgeranno a Napoli alla Mostra d’Oltremare secondo il calendario e le modalità indicate. Vediamo in sintesi tutte le informazioni contenute ...

Calendario prove pre-selettive concorso Regione Campania Dal 2 settembre : liste per cognome : Dopo la conferenza stampa del Governatore Vincenzo De Luca per il concorso Regione Campania di scena ieri 10 settembre (a chiusura del periodo di invio delle domande per il bando del piano lavoro) il Formez ha condiviso anche il Calendario delle prove pre-selettive. Queste riguardano tutti i profili disponibili e dunque sia i candidati con solo diploma che con laurea trieannale, magistrale o del vecchio ordinamento. A partire dal 2 settembre ...