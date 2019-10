Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ac’è lasullo. Locollocato fuori dal negozio con impresso ilcommerciale dell’attività èto con l’imposta comunale sulla pubblicità. Come nel caso di unobrandizzato da vent’anni – sulla porta di un negozio con sede in una delle più belle vie del centro storico cittadino, a due passi dal Duomo e dal Torrazzo – del quale l’amministrazione comunale non era, evidentemente, mai accorta. Per un metro quadro di tappetino, il Comune ha messo a reddito 37,95 euro l’anno. Poco, si dirà, ma l’artigiano ha dovutoanche una sanzione, pari al doppio dell’imposta, per omessa denuncia. “Una denuncia che manco sapevo di dover fare”, si difende il negoziante. “Non è ovviamente unasullo– sostiene il Comune tramite l’assessore al Bilancio Maurizio Manzi – E’ una ...

bolartur : RT @fattoquotidiano: Cremona, “lo zerbino con il logo è pubblicità”: commercianti devono pagare la tassa al Comune - fattoquotidiano : Cremona, “lo zerbino con il logo è pubblicità”: commercianti devono pagare la tassa al Comune - TutteLeNotizie : Cremona, “lo zerbino con il logo è pubblicità”: commercianti devono pagare la tassa al… -