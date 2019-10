C' è troppa gente che parla nel governo e sul governo | dice Di Maio

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri, e così si dà la percezione di una lite continua nel. Ma non bisogna rincorrere uno che ha il 4%. gli fanno solo un favore". Così Luigi Diin un colloquio con Il Fatto Quotidiano ribadisce il suo 'stop' a troppi annunci sui giornali e invita a prendere esempio dai ministri Lamorgese e Gualtieri che "prima di dire fanno". E su Conte che ha risposto a Renzi? "Se Giuseppe gli ha risposto - spiega Di- significa che doveva farlo". Ma, aggiunge, "penso che sia il momento di fare un punto tra ministri e capigruppo per dare chiaramente le regole di ingaggio, perché i problemi di comunicazione potrebbero diventare politici". In merito alle polemiche sull'incontro di Conte con il procuratore generale Usa Barr e sul suo ruolo nei servizi segreti, Diha risposto: "Le ...

