Aerea fredda sulla Penisola | Temporali al centro sud

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma - Un nucleo di ariasganciatosi da una saccatura presente tra la Scandinavia e l'Europa centrale è penetrato velocemente nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano dando vita ad un vortice di bassa pressione che in queste ore si sta muovendo verso la Sardegna. Nel corso della notte rovesci econ punte di precipitazioni fino a 50mm ne hanno accompagnato l'evoluzione sulle regioni settentrionali mentre nel corso delle prossime ore saranno soprattutto le regionimeridionali a fare i conti con il maltempo. Si tratta di un peggioramento molto dinamico che vedrà una rapida risoluzione dell'instabilità già dal pomeriggio ale in serata su buona parte del Sud. Non appena il minimo avrà raggiunto lo Stretto di Sicilia la sua evoluzione rallenterà e il maltempo sulle estreme regioni del Sud avrà una durata maggiore ...