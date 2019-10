Fonte : repubblica

(Di domenica 6 ottobre 2019) I magistrati della Procura di Bari, vogliono accertare se l'iter autorizzativo messo a punto dagli organi competenti, Regione Puglia in primis, sia conforme alla legge

mad_musika : RT @rep_bari: Polignano, sequestrata l'area del progetto per il resort vista mare a Costa Ripagnola [news aggiornata alle 13:02] https://t.… - cronaca_news : Polignano, sequestrata l'area del progetto per il resort vista mare a Costa Ripagnola - rep_bari : Polignano, sequestrata l'area del progetto per il resort vista mare a Costa Ripagnola [news aggiornata alle 13:02] -