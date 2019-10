La moglie lo rifiuta | lui uccide con un colpo di pistola il loro figlio di 6 mesi

Fonte : baritalianews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Una vendetta spietata quella di un ragazzo di 25 anni, Maycon Salustiano Silva, che ha ucciso ildi soli 6perchè lalo ha rifitatato. L’orrende vicenda si è consumata a Luziania in Brasile. L’uomo ha cercato in tutto i modi di “avvicinarsi” la, una giovane ragazza di soli 20 anni, ma la donna, dopo tante insistenze, lo ha respinto. L’uomo, per vendicarsi, ha tirato fuori una, regolarmente detenuta, si è avvicinato alla culla del bambino che dormiva e lo ha ucciso con unalla tempia. Il bambino è stato subito soccorso, ma è morto dopo qualche ora dal suo arrivo in ospedale. A rendere noto il sanguinario evento è stato il seguitissimo giornale il Sun. L’uomo, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, aveva fatto uso di sostanze stupefacenti e di alcol in grosse quantità. L’uomo è ...

