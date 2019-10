Concorsi farmacista | infermiere e Oss | candidatura a novembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) La Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-10-2019 ha pubblicato per un Comune di San Marcello Piteglio, Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Aziende Sanitarie Provinciali, vari bandi di concorso pubblico, per l'accoglimento di diverse unità di personale in funzione die operatore socio sanitario Oss, da impiegare mediante i propri organismi disposti sul territorio nazionale. Bandi di concorso aIl comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia (Toscana) ha dato il via ad una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posizioni in qualità di, cat. D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica; iscrizione all'albo dei farmacisti; possedere la patente di guida di tipo ...

