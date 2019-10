Torino | il Comune impone lo sgombero del “Suq” abusivo al Balon M5s si divide sulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) I venditori abusivi nella zona del mercato di libero scambio, il cosiddetto suq, in una zona dietro il mercato di Porta Palazzo e del Balôn, il mercato delle pulci, dovranno spostarsi in un luogo più distante, vicino al Cimitero monumentale. Così vuole un’ordinanza deldi, amministrato da Chiara Appendino, datata 27 dicembre e violata per 38 settimane. A “comunicarlo” ai venditori sono state le file di new jersey piazzati venerdì mattina nella zona per impedire l’arrivo dei venditori. La decisione ha suscitato le polemiche del centro sinistra, degli antagonisti, ma anche all’interno della maggioranza M5s che si è divisa. “Ogni barriera alzata, portone sbarrato, spazio chiuso è segno di debolezza”, ha scritto su Facebook la capogruppo Valentina Sganga. Si dissocia da lei il collega Andrea Russi: “Finalmente, dopo quasi 19 anni di tensioni, si sta per ...

