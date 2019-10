Mazzarri | “Napoli? Anni meravigliosi! Ecco perchè andai via”

Fonte : forzazzurri

Walter Mazzarri ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel corso della quale ha parlato anche del Napoli Walter Mazzarri, attuale tecnico del Torino, ha rilasciato un'intervista a Paolo Condò per Sky Sport. Il mister ha toccato tanti argomenti tra cui anche la sua esperienza, forse la più bella da quando fa l'allenatore, al Napoli: "Al Napoli ho passato degli anni meravigliosi. Arrivammo agli ottavi Champions, sfiorando i quarti, e ci consolò il fatto che il Chelsea, che ci eliminò, alla fine la vinse quella coppa. Me ne sono andato perché non ero più vivo di stimoli e dopo il secondo posto non avevo più la certezza di poter lottare per lo scudetto. L'Inter arrivò dopo". Queste le parole del mister sul suo periodo napoletano

