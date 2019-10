LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 5 ottobre | 4×100 donne settima al mondo Re

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22: Si chiude qui un’altra straordinaria serata dima la giornata non finisce qui. C’è ancora Italia nella maratona dalle 22.59. La seguiremo come sempre in. A dopo 21.18: Stavolta gli Stati Uniti non sbagliano niente!!! Vincono con 37″11, secondo posto e record europeo per la Gran bretagna in 37″36, terzo posto e bronzo splendido per il Giappone con 37″43, Poi Brasile, Sud Africa e Olanda 21.18: Partiti 21.14: Inizia la spettacolare presentazione della gara 21.11: E’ il momento dell’ultima sfida in pista di oggi, la 4×100 maschile. Manca l’Italia, decima in semifinale nonostante il record nazionale. Al via France (1. Amaury Golitin, 2. Jimmy Vicaut, 3. Méba-Mickaël Zeze, 4. Christophe Lemaitre), Netherlands (1. Joris Van Gool, 2. Taymir Burnet, 3. Hensley ...

