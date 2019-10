Infortunio Lloris | brutta caduta per il portiere del Tottenham VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Continua il momento no del. Durante la partita contro il Brighton, che vede gli Spurs sotto di due gol nella gara valida per l’ottava giornata di Premier League, da registrare l’subito dalHugoal terzo minuto del primo tempo, in occasione del gol dei padroni di casa. L’estremo difensore francese ha cercato di bloccare in due tempi un cross dalla sinistra, ma indietreggiando è caduto dentro la porta poggiando male il gomito sinistro e rimanendo a terra, straziato dal dolore. Poi da due passi Maupay ha messo dentro di testa,ha dovuto lasciare il campo in barella. In basso ildell’. Visualizza questo post su Instagram Kolunun üstüne ters düşen Hugo’in kolu kırıldı.Geçmiş olsun Hugo… #Spurs #Spurs #...

