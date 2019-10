Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nel corso della nuova puntata di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarantesi scaglial’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del, voluta dall’Arcidiper andare inai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare isenza carne ? Ci volete togliere ildai? e perché non toglierci anche l’uva dal vino, la maionese dall’insalata russa…i sacrosanti fondi russi dalla Lega che fanno parte della nostra tradizione?” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articoloildi: “Toglie ildai? E poi togliamo l’uva dal vino e i fondi russi dalla Lega?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna: “Toglie il maiale dai tortellini? E poi… - ilfattovideo : Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna: “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i fo… - Cascavel47 : Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna: “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i fo… -