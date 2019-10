Valentina Pizzale | la sceneggiatrice Rai arrestata per stalking | perseguitava un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Avevano avuto una breve relazione nel 2017 poi lui aveva voluto troncare il loro rapporto e si era mostrato fermo nel suo rifiuto. Lei però, non si era rassegnata e negli anni il suo interessamento era diventato una vera e propria ossessione nei confronti di quel diplomatico, il 63enne Ettore Francesco Sequi, attuale capo di gabinetto della Farnesina nominato da Luigi Di Maio ed ex ambasciatore italiano in Cina. Per questo è statacon l’accusa dilae autrice Rai, 41 anni, che ha lavorato – tra gli altri – al film “Diario di un maniaco per bene” e alla fiction di Canale5 “Le tre Rose di Eva“, tutte storie d’amore tormentate. Già denunciata in passato e con un primo processo in procinto di aprirsi, la donna ha continuato a compiere insistenti e reiterati atti persecutori nei confronti ...

