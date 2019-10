Stromboli | domani test sul nuovo sistema di allerta in caso di eruzione

Tsunami ed esplosioni del vulcano Stromboli : domani i test per le sirene di allerta : Si svolgeranno domani, lunedì 9 settembre, le prove generali per testare il sistema di allerta sonoro sull’isola di Stromboli. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio Tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano. “È stato possibile ...