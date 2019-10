Sorridere aiuta a vivere meglio e in salute | ecco perché

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Fai un piccolo esperimentoAgisci “come se”Fai l’esercizio “Come peggiorare”Stop alle lamenteleFissa un appuntamento con i pensieri negativi.«Sorridi e la vita ti sorriderà». Questa frase è stata per anni il motto della mia adolescenza, un periodo in cui tutto sembra possibile e raggiungibile e il mondo un posto fantastico da conquistare. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Quando cresci capisci infatti che a volte nella vita non bastaper mettere a posto ciò che non lo è. Eppure, secondo diversi studi il sorriso può essere un antidoto potente per affrontare le difficoltà e i momenti no. «Il sorriso è un super potere» dice la dottoressa Erica Badalassi, psicologa «Chi saalla vita è più ine felicenon fa prevalere le emozioni e i pensieri negativi. In altre parole, sviluppa una maggiore intelligenza emotiva» spiega l’esperta. Il sorriso ha così tanti ...

